Perugia, urla e minacce contro i clienti di un supermercato con una bottiglie rotta in mano

Gli agenti della Polizia di Perugia sono intervenuti in un centro commerciale di Perugia per la presenza di uno straniero di 31 anni, con diversi precedenti e cin palese stato di ebbrezza, che stava molestando pesantemente i passanti. Lo straniero, oltre ad urlare e insultare chiunque, era armato di una bottiglia di vetro rotta con la quale intimidiva i clienti del centro commerciale. Lo stesso atteggiamento ha riservato ai poliziotti che sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccarlo e poi portarlo in Questura.

All’interno di un pacchetto di sigarette, gli agenti hanno ritrovato un involucro con della sostanza stupefacente. L’uomo, inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Alla fine dei controlli di rito, il 31enne è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti e per ubriachezza molesta. Inoltre l'Ufficio Immigrazione ha avviato il procedimento per la sua espulsione con tanto di accompagnamento della Polizia.