Accusa il marito di tradirla e lo picchia per mesi: a processo moglie gelosa e violenta

Moglie gelosa e violenta finisce sotto processo per le botte date al marito, accusato di tradirla ad ogni occasione.

L’imputata, difesa dall’avvocato Daniela Fiorucci, è accusata di lesioni aggravate “perché nel corso di una discussione intrafamiliare per asserite infedeltà coniugali da parte del marito, colpendolo con un pugno all’occhio sinistro e tirandogli con forza la mano sinistra” procurandogli lesioni personali consistite in “distacco osseo parcellare della base della falange intermedia del V dito della mano sinistra. Contusione dello zigomo e della regione periorbitaria sinistra” per una malattia giudicata guaribile in 25 giorni. Episodio avvenuto il 3 giugno del 2022.

Cinque giorni dopo, secondo la Procura di Perugia, sempre nel corso di una discussione per le presunte infedeltà del marito, la donna lo avrebbe aggredito “con graffi al volto” per una malattia di 8 giorni per “lesioni da graffiamento emivolto destro”.

Il tempo di guarire dalle lesioni ed ecco che il 15 agosto la donna vrebbe di nuovo aggredito il marito graffiandolo al volto, “tirandogli con forza il braccio destro” cagionando “escoriazioni al mento e al bicipite destro” per una malattia di 3 giorni.

Il 27 maggio del 2023, al culmine di una discussione relativa all’intenzione “della donna di accelerare le fasi della separazione legale”, l’imputata avrebbe graffiato al volto l’uomo, procurandogli “lesioni personali consistite in ferite da graffio” e “contusione al V dito della mano destra” per una malattia di 7 giorni. La Procura di Perugia contesta alla donna, in tutti gli episodi, anche l’aggravante di avere commesso il fatto contro il coniuge.

L’uomo si è costituito parte civile tramite l’avvocato Elena Ferrara.