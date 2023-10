"Mio marito è stato violento, ma aveva perso il lavoro e beveva. Adesso lo aiuto a riprendersi"

“Mio marito era diventato violento, ma solo perché stressato per la perdita del lavoro e perché aveva iniziato a bere. Si è pentito e ha cominciato un percorso riabilitativo. Non potevo lasciarlo solo”.

Un sostegno da parte della moglie che ha convinto anche il giudice che ha concesso l’affidamento in prova al servizio sociale al marito già condannato per maltrattamenti, ma che ha intrapreso e deciso di proseguire un percorso terapeutico per la cura di un disturbo da uso di alcolici.

Il magistrato ha valutato positivamente la richiesta di “remissione parziale” e di affidamento in prova al servizio sociale “che si traduca in un programma terapeutico di tipo ambulatoriale in grado di contribuire al proprio recupero che sia adeguato - tenuto conto del carattere circoscritto nel tempo e verosimilmente legato all’abuso di alcolici degli illeciti commessi - ad assicurare la prevenzione dalla commissione di altri reati, segnatamente con le prescrizioni cui la persona deve sottostare”.

L’uomo si era reso responsabile negli anni di più reati, tra i quali il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio, “tuttavia egli aveva ammesso che siffatti reati erano stati commessi in un determinato periodo durante il quale aveva perduto il lavoro e ritirandosi in casa aveva abusato di superalcolici e che dopo tali fatti aveva intrapreso un percorso di recupero presso l’Asl locale al fine di trovare anche un nuovo collocamento” scrive il giudice nella sua decisione.

Come accennato ha pesato positivamente “la volontà della moglie del condannato di sostenerlo nel percorso di affrancamento dall’abuso di alcolici e di supportarlo economicamente”.