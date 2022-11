Invito a pranzo non gradito, moglie accoltella il marito e finisce sotto processo

Mai invitare un amico a pranzo senza prima aver avvertito la moglie. Una coppia è finita in tribunale per un litigio nato per un invito improvviso e finito con il marito in ospedale per le coltellate inferte dalla consorte.

L’imputata, una donna di 44 anni difesa dall’avvocato Giuseppe De Lio, è accusata di lesioni personali aggravate “per aver cagionato al coniuge … mediante l’uso di uno strumento da taglio (coltello da cucina), lesini personali, consistite in abrasioni cutanee da lama da taglio, giudicate guaribili in 3 giorni” come da referto del Pronto soccorso di Umbertide.

Secondo la Procura di Perugia la donna avrebbe inflitto “mediante il coltello da cucina” al marito “una serie di colpi di cui uno sul dorso della mano sinistra”.

L’episodio è avvenuto il giorno di Ferragosto del 2020. Il marito si è costituito parte civile tramite l’avvocato Barbara Nocentini.

Secondo i Carabinieri di Umbertide la “coppia non è nuova a questo genere di condotte” e quel ferragosto di due anni fa, nel “primo pomeriggio”, entrambi i “coniugi erano in casa, soli, e al culmine di una discussione violenta il querelante sarebbe stato aggredito dalla moglie con un banale coltello da tavola, del tipo in acciaio, manico blu in plastica, lama a seghetta e punta arrotondata”.