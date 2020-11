Umbria, alcol e metadone: il mix letale che ha stroncato le giovani vite di Flavio e Gianluca

Sono passati quattro mesi dalla morte dei due adolescenti ternani, Flavio e Gianluca. Due amici di appena 15 anni uccisi nel sonno da un mix letale che non gli ha lasciato scampo, gettando nello sconforto i familiari e la comunità. Ora le analisi tossicologiche svolte dai medici legali medici legali Massimo Lancia e Paola Melai – incaricati dalla procura della Repubblica di Terni - rilevano che la morte è stata causata da mix di metadone in modeste quantità e alcol, confermando la ricostruzione emersa nelle primissime fasi delle indagini.

Il metadone è stato ceduto ai due ragazzini dal pusher quarantenne per 15 euro, come lui stesso ha ammesso prima di essere arrestato dai carabinieri. Gli accertamenti svolti sui liquidi corporali e sui capelli dei due ragazzi non hanno evidenziato la presenza di altre sostanze.

È dunque probabile che il metadone abbia rilasciato i suoi effetti mortali diverse ore dopo la sua assunzione e che il malessere accusato dai due sia stato in prima battuta innescato dall’alcol. Il farmaco avrebbe iniziato ad agire quando i due già dormivano e – soprattutto – ha avuto un effetto letale su organismi tutt’altro che assuefatti a questo tipo di sostanza.

L’inchiesta sembra comunque avere costruito una base solida su cui proseguire. Il pusher ternano è indagato con l’accusa di “morte come conseguenza di altro reato”. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in una comunità di recupero di Spello.

