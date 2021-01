Missione Antartide, le foto e i video del medico di bordo umbro Francesco Sepioni in servizio sulla nave rompighiaccio

E' tra i pochi che può vantare a livello mondiale un capodanno fuori-casa, in un posto selvaggio e da incanto, senza l'assillo di auto-certificazione o conteggio dei parenti presenti a tavola. Il dottor Francesco Sepioni, gualdese, medico in servizio all'Ospedale di Branca, sta svolgendo l'affascinante ruolo di medico di bordo della rompighiaccio italiana “Laura Bassi”, in servizio in Antartide, dopo essere stato scelto sia per la sua qualifica di medico dell’emergenza-urgenza che per le sue precedenti esperienze su navi. Il 30 dicembre dalla sua pagina Fb ha incominciato a postare foto e video del continente di ghiaccio con le sue increbibili creature.

La nave da ricerca sta conducendo una campagna oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della strumentazione dell’Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio. Oltre 50 giorni di spedizioni. Nonostante i molti impegni, la cura di 80 uomini e la gestione igienica sanitaria della nave, Sepioni - amico di Perugiatoday.it - sta regalando grandi emozioni a chi è costretto a stare a casa a causa della pandemia. Ecco tutti i video e le foto realizzati in presa diretta dall'Antartide