Percorrono a piedi la galleria Kennedy, beccati dalla Municipale: convocati i genitori per la multa

Gli agenti dell'ufficio sicurezza urbana della Polizia locale del Comune di Perugia hanno intensificato i servizi di monitoraggio, prevenzione e contrasto di condotte trasgressive da parte di minori nel corso dell'ultimo fine settimana.

Durante uno di questi servizi di controllo, gli agenti hanno colto sette ragazzi mentre percorrevano a piedi il tratto stradale della galleria Kennedy, da via Pellini verso via XIV Settembre. In quel tratto vige il divieto di transito ai pedoni.

Essendo tutti minorenni sono stati identificati e la violazione verrà contestata ai genitori.