Minorenne trovato con la pistola finta, si pente e viene perdonato

Gira con una pistola finta e senza tappo rosso, ma si pente e viene perdonato dalla giustizia minorile.

Secondo il Tribunale per i minorenni “va pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minore che, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione una pistola priva della colorazione rossa sulla canna”.

Per i giudici va “ritenuta pacifica la responsabilità del ragazzo, il comportamento da esso tenuto, senza riflettere e senza rendersi conto della portata dell’azione”, ma “appare del tutto occasionale alla luce delle informative agli atti ed il fatto è all’evidenza tenue sia in relazione alle circostanze dello stesso sia avuto riguardo al comportamento processuale del minore, che ha ammesso il fatto e seguito un percorso di riparazione” concordato con l’Ufficio servizi sociali per minorenni.