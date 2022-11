Minacciavano e rapinavano i coetanei, tre ragazzini nei guai

Sono ritenuti responsabili di diverse rapine ai danni di coetanei quattro minorenni per i quali il tribunale ha disposto l'affidamento in comunità.

Secondo le indagini la baby gang avrebbe operato sistematicamente in centro storico. Avrebbero avvicinato le vittime con una scusa per poi minacciarle, anche con un coltello, per farsi dare soldi, telefoni e qualsiasi cosa di valore. Arrivando anche a chiedere riscatti per la restituzione dei dispositivi.