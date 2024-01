Guida ubriaco e minaccia la moglie con un taglierino: processato e patente ritirata

Litiga con la moglie in auto e finisce sotto processo per porto abusivo di armi, minacce aggravate e guida in stato di ebbrezza.

L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Iacomi, è finito nei guai una sera, mentre si trovava in auto con la moglie. In stato di ubriachezza si era messo alla guida e aveva iniziato a litigare con la consorte quando, a dire della donna, aveva tirato fuori un coltello e l’aveva minacciata.

Con il cellulare la moglie era riuscita a chiamare le forze dell’ordine e l’uomo era stato intercettato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri.

Dopo aver ascoltato la donna i militari avevano proceduto alla perquisizione dell’uomo e del mezzo, trovando un taglierino. Da qui la denuncia per porto abusivo di arma e minacce aggravate nei confronti della donna.

Siccome l’uomo era anche palesemente ubriaco, era scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della patente.