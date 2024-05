Minaccia il messo comunale che gli deve notificare una multa: assolto

La messa notificatrice viene minacciata dal destinatario dell’atto giudiziario, così quando deve fare una seconda notifica chiede ad una collega di chiamarlo al telefono per avvertirlo, ma anche la dipendente viene minacciata. Denunciato e processato, però, se la cava con la dichiarazione di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, in quanto la dipendente comunale non era un pubblico ufficiale in quel momento.

La Procura generale di Perugia aveva presentato ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza favorevole all’imputato, difeso dall’avvocato Elena Ferrara, sostenendo che l’imputato si era “reso responsabile di minacce il 17 novembre 2016 nei confronti di ..., impiegata dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Gualdo Cattaneo, incaricata della notifica di una atto” e che la riqualificazione del reato non aveva tenuto contro di quanto avvenuto il 14 novembre 2016, quando “la messa notificatrice ..., nel tentativo di notificare l'atto a ..., ebbe a subire minacce” dall’imputato. Un comportamento che aveva spinto la messa notificatrice prima a chiamare un ufficiale della Polizia locale e poi a chiedere ad una dipendente di chiamare l’imputato, che “svolgeva la sua attività lavorativa quale addetto alle pulizie” nell’ufficio della dipendente, “al fine di fargli compilare un ‘atto di rifiuto di ricevere la notificazione’ previa telefonata con cui lo si invitava alla calma”.

Per i giudici di Cassazione il ricorso è infondato in primo luogo perché la prospettazione della Procura generale è diversa da quanto riportato in atti e, quindi, inammissibile. In secondo luogo perché la minaccia non era “attinente alla funzione o servizio svolti dalla citata dipendente”, quindi non poteva considerarsi pubblico ufficiale in servizio mentre faceva “una telefonata di cortesia”. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza che ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto.