La discussione tra la proprietaria di casa e l'inquilino degenera: serve la polizia

La discussione tra proprietaria e inquilino degenera: serve la polizia. È successo a Perugia, con gli agenti che hanno denunciato per minacce un 49enne albanese con diversi precedenti.

Secondo la ricostruzione della Questura l'uomo ha raccontato ai poliziotti che dopo essersi accordato per l’affitto dell’appartamento, aveva preso possesso dell’abitazione dove aveva avviato alcuni lavori di ristrutturazione. La padrona di casa, però, aveva poi cambiato idea decidendo di riprendere le chiavi e mandarlo via di casa. Così è andato in escandescenza quando la donna gli ha impedito di riprendere i propri effetti personali. La proprietaria di casa ha fornito tutta un'altra versione.

Il 49enne è stato denunciato per il reato di minacce.