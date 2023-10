"Mi servono i soldi per la droga, ti devi prostituire altrimenti sono guai", marito sotto processo per maltrattamenti

È accusato di aver maltrattato la moglie attraverso “condotte violente e con minacce reiterate, dipendenti anche dal suo stato di tossicodipendente”, arrivando a pretendere che si prostituisse per portargli i soldi che gli servivano ad acquistare la droga.

L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Federici, avrebbe pretesto “continuamente dalla donna somme di denaro per l’acquisto” di droga, anche prostituendosi se necessario, e “nel minacciare che in caso di diniego sarebbe dovuta andare via di casa perché di sua proprietà”.

L’uomo, secondo l’accusa, “in tre diverse occasioni, sotto minaccia di morte” avrebbe costretto la donna ad “acquistare per lui la sostanza stupefacente, quando per motivi di salute era impossibilitato ad allontanarsi da casa”.

In più occasioni avrebbe minacciato la donna di “portar via i figli” e che “li avrebbe fatti fuori”, anche “assoldando sicari per farli fuori tutti”, e che visto che lui “sarebbe morto presto”, prima di morire “li avrebbe seppelliti tutti”.

L’imputato avrebbe offeso la moglie “con epiteti e frasi del tipo: sei una tr…, non sei niente, non conti più niente, mi fai schifo, non ti toccherò mai più con un dito, sei una cicciona”, usando contro la moglie “In più occasioni violenza fisica” o minacciando i genitori della donna. Fino “ad appostarsi sotto casa dei genitori” per poi “gridare ad alta voce ai figli di stare tranquilli perché presto li avrebbe portati via e che comunque aveva acquistato un’arma”.

Contestati anche gli appostamenti sul luogo di lavoro della donna, i pedinamenti e i danni all’autovettura parcheggiata sotto casa, “squarciandole le gomme”.