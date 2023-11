"Aiuto, sono chiusa in camera perché mio marito mi vuole uccidere": in manette un 51enne

I Carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Castel del Piano hanno arrestato per resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in famiglia, un 51enne italiano residente a Perugia, incensurato.

L’uomo appena rientrato a casa in stato di alterazione psicofisica avrebbe aggredito la moglie 48enne, minacciandola di morte.

La donna, temendo per la propria incolumità e per quella della figlia minorenne, si è chiusa a chiave in una stanza ed è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Alla vista dei militari, giunti immediatamente sul posto, l’uomo ha dato ulteriormente in escandescenza e, continuando a minacciare di morte la compagna, ha iniziato anche a spintonare ripetutamente i Carabinieri per impedirgli di entrare in casa, a minacciarli per il loro intervento e a offenderli nel tentativo di farli desistere dall’adempimento del proprio dovere.

L’uomo è stato accompagnato in Caserma e arrestato.