Minaccia la madre e le estorce denaro per alcol e droga: allontanato da casa

Un 50enne di Bastia Umbra è stato raggiunto dall'ordine del giudice di lasciare la casa familiare e dal divieto di avvicinare la madre dopo che è risultato indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, l'uomo avrebbe vessato e minacciato la madre convivente allo scopo di farsi consegnare dei soldi da utilizzare per l'acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti. Le condotte minacciose e violente - testimoniate anche dalla sorella dell'indagato -sarebbero avvenuti in epoche e tempi diversi; l'uomo, secondo quanto ricostruito, era diventato incontrollabile con minacce giornaliere con danneggiamenti di oggetti, urla e anche violenze fisiche con pugni, calci e schiaffi.

Le continue aggressioni avevano determinato nella persona offesa uno stato di completa soggezione a causa della sua età e delle precarie condizioni di salute. Dopo la denuncia della persona offesa i Carabinieri hanno effettuato degli accertamenti che hanno portato a definire un quadro di continue e abituali prevaricazioni poste in essere dall'indagato allo scopo di sottomettere la madre e limitarne la sua libertà morale e fisica.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha imposto all'uomo di lasciare immediatamente la casa familiare e di non accedervi senza autorizzazione e ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 150 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con contestuale obbligo di non comunicare con quest'ultima in nessuna forma.