"Prendo il fucile e te la faccio pagare", ex marito condannato per minacce

Quattrocento euro di multa, con pena sospesa, per aver minacciato la ex. Un uomo, difeso dall’avvocato Andrea Di Massa, ha patteggiato la pena nell’ambito del processo che lo vedeva imputato per avere rivolto la minaccia “vado a prendere i fucili di sotto”, rivolgendosi alla ex moglie al culmine di un litigio.

L’imputato era accusato di avere “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso”, minacciato “un ingiusto e grave danno” alla ex compagna dicendole: “Vado a prendere di sotto i fucili e vi ammazzo a tutti e tre, io da questa casa vado via, ma ve la faccio pagare a tutti e tre … ti spacco la testa quando torno a casa”.

La vittima si era costituita parte civile tramite gli avvocati Maria Bruna Pesci e Cristina Zinci."Prendo