Perugia, minaccia la ex e prende a pugni il portone per entrare in casa: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti su richiesta di una donna la quale, spaventata, asseriva che l’ex compagno si era presentato sotto la propria abitazione, pretendendo di incontrarla, colpendo violentemente la porta di ingresso.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno notato un uomo che, fuori dall’abitazione della donna, in evidente stato di agitazione, gridava all’indirizzo di quest’ultima frasi minacciose. Identificato come un italiano di 41 anni, nonostante la presenza della Polizia continuava a insultare la ex compagna.

Portato in Questura l’uomo continuava a ripetere frasi minacciose nei confronti della ex compagna la quale riferiva agli agenti che, durante la relazione con l’uomo, durata circa 4 anni, si sono verificati anche episodi di percosse, ciclicamente seguiti da apparenti pentimenti dell’uomo.

La donna, riferiva agli agenti che la stessa sera, mentre lei si trovava fuori dalla propria abitazione, aveva ricevuto numerose telefonate anonime sul proprio cellulare, sino a quando una ulteriore telefonata con numero visibile risultava essere quello dell’ex compagno.

Tale vicenda condizionava la vittima a far subito ritorno presso la propria abitazione e nel tragitto percorso notava la presenza del soggetto il quale, una volta arrivata a casa della donna, si avventava sul portone di ingresso dell’abitazione colpendolo violentemente urlando contro di lei frasi minacciose. Nei giorni precedenti, inoltre, aveva riscontrato dei danni alla propria autovettura causati dall’uomo in quanto si vedeva negato l’ingresso nell’abitazione.

Il 41enne è risultato gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, anche a seguito delle denunce sporte dalla ex compagna. Per lui sono scattate le manette.