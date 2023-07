Perugia, minaccia con una mazza l'amico della ex intervenuto per difenderla: processato

Giudizio abbreviato condizionato all’audizione di un testimone che dovrebbe deporre a suo favore. È quanto ha ottenuto, nell’ambito di un procedimento parallelo per minacce, il giovane accusato di stalking, minacce, violenza, violazione di domicilio e diffusione di immagini sui social nei confronti della ex.

Il giovane è il protagonisti di una vicenda di molestie che è finita sui giornali e ha interessato alcune trasmissioni tv a carattere nazionale, con la diffusione di immagini girate dalla vittima (che Perugia Today ha dato in anteprima) con l’ex fidanzato che entra in casa da una finestra. Il procedimento odierno è scaturito da uno di quegli episodi ed è collegato alle minacce pronunciate contro un amico della ex fidanzata che era intervenuto per difenderla in occasione di una delle aggressioni.

L’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato Fabiana Massarella, è accusato dalla Procura di Perugia di avere minacciato “un ingiusto e grave danno” all’amico della ex “agitandogli contro una mazza da baseball, arma impropria, e dicendogli ‘non hai capito adesso o esci di casa o ti ammazzo, se vuoi rivedere i tuoi figli levati dalle pal…”.

La sera del 26 aprile del 2022, secondo l’accusa, il telefono della persona offesa squillava, con numero sconosciuto, e una voce femminile iniziava a pronunciare una serie di insulti e minacce: “Lo sappiamo che … sta da te … è venuta a dormire da te”. In sottofondo l’uomo sentiva una voce maschile e riconosceva l’ex fidanzato dell’amica, essendo anche a conoscenza di “gravi episodi di violenza e aggressione” da parte del giovane. L’uomo decideva di andare a controllare la situazione a casa dell’amica e la trovava sotto choc, nascosta nel garage, perché in casa c’era l’ex con un’amica. Poi anche l’imputato era sceso in garage e aveva insultato e minacciato l’uomo che, non perdendosi d’animo, chiamava le forze dell’ordine, mettendo in fuga l’ex fidanzato dell’amica.

La Procura di Perugia ha, quindi, emesso un decreto di citazione a giudizio per minacce aggravate. La vittima delle minacce si è affidato all’avvocato Michele Maria Gambini. Adesso l’imputato ha chiesto di poter ascoltare l’amica che era con lui quella sera. Per gli altri reati è stato messo ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.