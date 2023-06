"Mia figlia è cintura nera di karate e ti faccio picchiare": assolta per le minacce durante la lite condominiale

“Ti faccio menare da mia figlia che è cintura nera di karate”. Per la Corte d’appello di Perugia questa frase non costituisce il reato di minaccia in quanto “il male prospettato” per quanto sia ingiusto, non è “nella disponibilità” della persona che ha pronunciato la frase stessa.

I giudici di appello hanno assolto l’imputata, riformando la sentenza di primo grado, dalla contestazione di aver pronunciato delle frasi minatorie nel corso di una discussione con la persona offesa, nel corso della quale aveva manifestato “la volontà di denunciare la persona offesa per delle condotte abusive nella costruzione di alcuni immobili”. Denuncia fatta e che aveva portato alla contestazione di illeciti amministrativi nei confronti della controparte.

Per la Corte non integra “l’elemento oggettivo del reato neppure la minaccia consistita nel prospettare alla persona offesa la possibilità di essere uccisa dalla figlia dell’imputata, cintura nera di karate”, in quanto l’imputata non poteva disporre delle capacità sportive della figlia, venendo a mancare “il necessario nesso di causalità tra la condotta minacciante e il danno ingiusto paventato”.