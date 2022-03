"Ora ti faccio fuori" e va incontro al rivale con un coltello da cucina: 51enne sotto processo

Minaccia il rivale più volte e poi si arma con un coltello da cucina per risolvere la questione.

Un sudamericano di 51 anni, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, è finito sotto processo “per avere minacciato” a un connazionale “un danno ingiusto proferendo nei suoi confronti le seguenti parole ‘ora ti faccio fuori’ contestualmente brandendo un coltello da cucina di notevoli dimensioni (lama lunga 20 centimetri)”.

Il rivale-vittima aveva chiamato le forze dell’ordine e il 51enne era stato beccato con il coltello in mano. Così si era beccato la denuncia “per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze di essa, un coltello da cucina di notevoli dimensioni (lama lunga 20 centimetri) chiaramente utilizzabile, per le concrete circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa della persona”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 14 dicembre 2019. All’imputato è contestata anche la recidiva infraquinquennale per quanto riguarda le minacce. Si torna in aula il 18 maggio per sentire la persona offesa.