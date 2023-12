Minaccia e colpisce al volto una commessa per prendere l'incasso

Coltello.in faccia per farsi consegnare l'incasso. Rapina, ieri, in via Settevalli, indagini in corso.

Agli agenti, la dipendente del negozio preso di mira ha riferito che, mentre si trovava da sola all’interno del negozio, un cittadino straniero, con il volto parzialmente coperto, dopo averla minacciata e colpita al volto con un coltello, si è impossessato del registratore di cassa con all’interno l’incasso dell’intera giornata, circa 5000 euro, dandosi poi alla fuga. I poliziotti, anche con l’ausilio del personale specializzato del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno escusso i testimoni ed effettuato i rilievi del caso.

Sono tuttora in corso gli approfondimenti – coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia - volti ad acquisire gli elementi utili ad identificare l'autore.