Perugia, perseguita i dipendenti di un'area di servizio e li minaccia con un bastone

Minaccia i dipendenti di una stazione di servizio. E non è la prima volta. Ma a questo giro porta con sé un bastone. È successo a Perugia, lungo la Strada Trasimeno Ovest, in zona Pian di Massiano. La polizia ha denunciato un 24enne di origini gambiane per atti persecutori, minacce gravi e aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

L'uomo, secondo la ricostruzione della polizia, "già in passato si era reso protagonista di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del personale dell’area di servizio". Il 24enne, in regola con il permesso di soggiorno, è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati conto la persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.