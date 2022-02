Fontivegge: minaccia di lanciarsi nel vuoto da un terrazzo per sfuggire alla Polizia, arrestato 37enne

Un uomo, in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia a Fontivegge, dopo un rocambolesco tentativo di fuga e l'aggressione a due agenti.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno notato l'uomo, uno straniero di 37 anni, mentre passeggiava fra via Canali e via Campo di Marte, che ha iniziato a urlare e a gesticolare contro gli operatori. Quando gli agenti si sono avvicinati ha scavalcato una ringhiera ed è saltato giù da un parapetto dandosi alla fuga.

I poliziotti lo hanno rincorso fino ad un terrazzo ubicato a un’altezza di circa 8 metri dal suolo. L'uomo ha avvertito e minacciato igli agenti che se si fossero avvicinati sarebe saltato di sotto.

I poliziotti hanno iniziato a parlare con l'uomo e appforittando di un momento di distrazione lo hanno afferrato e riportato oltre il parapetto.

L’uomo, a quel punto, ha iniziato a divincolarsi e a colpirli per sfuggire dalla presa dei poliziotti rischiando di precipitare dal terrazzo insieme con loro. Sul posto è giunta un'altra pattuglia della Polizia, i Vigili del fuoco e il 118.

Il 37enne è stato portato in ospedale per accertamenti ed è risultato positivo all'uso di stupefacenti.

A seguito di accertamenti è emerso che già il 5 febbraio era stato denunciato per per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a seguito di aggressione al personale dell’Arma dei Carabineri e che in quella circostanza si era tuffato nella fontana della stazione ferroviaria di Fontivegge.

Il 37enne è stato, quindi, arrestato dagli agenti della Squadra Volante. Nella mattinata di oggi il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora per l’uomo.

Per i due poliziotti intervenuti, è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari per le lesioni riportate a seguito delle percosse subite dall’uomo.