Minaccia di darsi fuoco davanti alla Procura: sotto processo per procurato allarme

Il 10 gennaio del 2022 si era presentato davanti alla Procura della Repubblica di Perugia e aveva minacciato di darsi fuoco se non lo avessero ascoltato.

Un 48enne, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere delle accuse di procurato allarme e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione accusatoria l’uomo intorno alle 12.30 del 10 gennaio si era presentato davanti agli uffici della Procura chiedendo di parlare con un sostituto procuratore, altrimenti si sarebbe dato fuoco. In auto aveva due bottiglie piene di benzina e un accendino in mano. Sul posto era subito giunte due Volanti e personale della Digos, ma l’uomo si era barricato nell’auto, minacciando di darsi fuoco. Era iniziata una fase di dialogo per cercare di calmare il soggetto ed evitare una tragedia.

Solo con l’arrivo del sostituto procuratore con il quale l’uomo voleva parlare che si erano aperte le portiere dell’auto e l’uomo era stato preso in consegna dalla Polizia.

Adesso il processo in tribunale.

