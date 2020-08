Minaccia con un coltello i genitori per avere dei soldi: arrestato 42enne

Ha minacciato i propri genitori armato di coltello per ottenere ancora una volta dei soldi. Ma stavolta le vittime hanno chiamato la Polizia per mettersi in salvo e raccontare tutte le angherie subite. Gli agenti hanno trovato l'aggressore - si tratta di 42enne domiciliato a Perugia - in forte stato di agitazione che continuava a prendere di mira gli anziani genitori. La polizia è riuscita a far desistere l’uomo convincendolo a consegnarsi alle forze dell’Ordine. Il 42enne era stato già messo ai domiciliari dal Tribunale di Napoli perchè si era macchiato di stalking nei confronti della sua compagna. Dopo l'ennesimo reato è stato trasferito al carcere di Capanne.

