Entra in un negozio con una spranga e minaccia la titolare: "Non so perché l'ho fatto"

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia sono intervenuti in un'attività commerciale del centro storico di Perugia per mettere fine ad un tentativo di aggressione e minacce nei confronti della titolare.

Un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di ottica del centro storico, con la mascherina in volto e una spranga di ferro in mano, con la quale ha minacciato la titolare del negozio.

La donna, spaventata, come gli altri clienti che si trovano all'interno, ha chiamato i Carabinieri che giunti sul posto hanno riportato la calma e tolta all'uomo la spranga.

Per il 63enne, che non ha saputo giustificare il suo gesto, è scattata la denuncia per minacce aggravate e la spranga è stata posta sotto sequestro.