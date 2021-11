Spoleto, minacciata giornalista Antonella Manni. Una scritta sul portone dell'abitazione: "Un attacco al cuore dell'informazione"

Un grave atto intimidatorio nei confronti di una giornalista umbra, Antonella Manni, si è verificato in queste ore a Spoleto. Questa mattina sul portone della sua casa la scoperta di un cartello che recava parole offensive e minacciose nei confronti di tutta la categoria così apostrofata: “Giornalisti, infami, chiacchieroni, vere vipere, velenosi, «spoletini», falliti, venduti”. L’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria ha espresso piena solidarietà alla collega spoletina Antonella Manni, giornalista de Il Messaggero: "Un attacco diretto al cuore dell’informazione, della sua autonomia, dell’insopprimibile libertà di informazione e critica da sempre alla base di ogni società civile e democratica. Siamo e saremo a fianco di Antonella Manni e de Il Messaggero in tutte le azioni che intenderanno intraprendere ora e in futuro".