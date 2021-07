Ubriaco cerca di sottrarsi al controllo e insulta Carabinieri e Polizia locale: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato un 59enne del posto per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti ieri sera, in collaborazione con personale della polizia locale di San Giustino, per un controllo di una persona che in preda all'abuso di sostanze alcoliche aveva dato in escandescenze.

Giunti sul posto si sono trovati di fronti l'uomo, un 59enne residente a Città di Castello, già noto alla forze dell’ordine, che ha ripetutamente ingiuriato e minacciato i componenti delle due pattuglie, cercando anche di sottrarsi al controllo.

Il 59enne è stato portato presso la Compagnia di Città di Castello per gli accertamenti sull'identità e poi denunciato.