Minaccia di fare il malocchio ai Carabinieri che lo hanno fermato alla guida ubriaco: denunciato

I Carabinieri hanno l’etilometro, lui risponde con il malocchio. Un 66enne è finito sotto processo per il rifiuto di sottoporsi dall’alcoltest durante un controllo stradale e per aver opposto resistenza ai militari operanti.

L’uomo, difeso dall’avvocato Aldo Poggioni, fermato per un controllo stradale a Tavernelle il 21 aprile del 2021, “si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico … manifestando sintomi riconducibili alla recente assunzione di bevande alcoliche”.

Oltre al rifiuto di effettuare l’alcoltest, però, l’uomo avrebbe minacciato i Carabinieri, che cercavano di compilare il verbale, dicendo: “Siete pezzi di m… e vi dovete vergognare”, proseguendo con altri insulti, tipo “non siete nemmeno in grado di fare una lettera O con il bicchiere”, per arrivare alle minacce come “tanto vi lancio il malocchio” e “ho un’arma e vi ammazzo” oppure “appena vi vedo per strada vi investo con la mia autovettura”.

Compilato il verbale, quindi, i militari procedevano anche alla denuncia che ha portato l’uomo in tribunale.