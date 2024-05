Adesca ragazzine in rete e poi le ricatta, giovane sotto processo per minacce e pedopornografia

Una bambina di 12 anni sarebbe tra le vittime di un 28enne di Modena finito davanti al giudice per le indagini preliminari di Perugia con l’accusa di aver adescato minorenni in rete, fingendosi un coetaneo e poi ricattandole.

L’uomo, un italiano di seconda generazione, secondo l’accusa, nel 2016 avrebbe adescato ragazzine dai 12 ai 15 anni in chat, avrebbe stretto amicizia e convinto alcune di esse a inviare foto intime o farsi un selfie quando erano sotto la doccia. Una volta in possesso di quelle foto avrebbe continuato a chiedere immagini e video con contenuti sessuali espliciti, ricattando le ragazzine con le foto già in suo possesso, minacciando di diffonderle in rete o che si sarebbe presentato a scuola o a casa e avrebbe fatto loro del male.

Secondo la Procura di Perugia sarebbero state oltre 60 le ragazzine adescate tra il 2016 e il 2017. La storia era emersa con le prime denunce da parte delle vittime che avevano superato la paura e la vergogna, aiutate dalle famiglie. Nei messaggi recuperati nelle chat l’imputato, difeso dagli avvocati Alessandro Cristofori ed Erica Zanetti, avrebbe chiesto alle singole ragazzine se poteva avere una foto, per poi intimare loro di togliersi “la maglietta”, dicendo che avrebbe voluto baciarle o se si facevano “vedere mentre ti fai la doccia?”. Tutte immagini che la Procura ha classificato “di tenore pedopornografico, che ritraevano la parte offesa senza indumenti e mostrante le parti intime”. Se le ragazzine, vinte dal pudore per immagini e comportamenti sconvenienti si rifiutavano, lui minacciava di diffondere sui social le immagini già ricevute e anche il numero di cellulare di alcune di loro. Molti anche i messaggi in cui minacciava di uccidere “tutti gli italiani”.

L’imputato dovrà comparire domani davanti al giudice per l’udienza preliminare Natalia Giubilei.