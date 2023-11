"Quell'azienda non la devi comperare": due arresti per le telefonate minatorie e i proiettili accanto all'auto danneggiata di un imprenditore

i Carabinieri della Compagnia di Perugia, supportati da quelli del Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato due persone, italiane, ritenute responsabili, a vario titolo, di tentata estorsione in concorso e danneggiamento in danno di un imprenditore residente a Perugia.

L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Fortebraccio da un imprenditore umbro nella quale l'uomo evidenziava di aver subito alti intimidatori legati all'acquisizione da parte sua di una società.

Nel corso della sua deposizione, fatta alla fine del mese di settembre, l'imprenditore rappresentava che nei giorni precedenti si era recato a Milano per definire i dettagli della trattativa e in quello stesso giorno aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare due chiamate anonime da parte di un soggetto di sesso maschile che, con accento napoletano, lo esortava a non continuare e ad interrompere immediatamente la trattativa che aveva intrapreso nel capoluogo lombardo.

Seppur non denunciando subito l'accaduto, l'imprenditore ritornava a Perugia e poco dopo riceveva ulteriori telefonate in cui veniva minacciato di morte insieme alla sua famiglia. Qualche giorno dopo seguiva il danneggiamento della sua autovettura: ignoti nel corso della notte avevano causato ammaccature alle fiancate e al vetro lasciando a terra due proiettili a salve e una coppia di guanciole in plastica per l'impugnatura di una pistola.

Presentata una prima denuncia e una successiva integrazione venivano acquisiti i filmati dalle telecamere dei circuiti di sorveglianza della zona e i successivi rilievi operati da personale del RIS di Roma, l'analisi dei tabulati telefonici ed ulteriori approfondimenti investigativi consentivano di raccogliere elementi a carico di due giovani pluripregiudicadi residenti in Campania, ritenuti verosimilmente gli autori delle telefonate anonime e del danneggiamento dell'autovettura.

Durante la perquisizione domiciliare a carico dei due soggetti sono state rinvenute, all'interno della cassetta dello scarico del water avvolte in buste di plastica, due pistole con matricola abrasae munizioni. Gli indagati sono stati condotti nelle carceri di Poggioreale e Santa Maria Capua Vetere.