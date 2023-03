Minacce, lesioni ed estorsione nei confronti delle ex: il giudice dispone il braccialetto elettronico

Minacce, lesioni, estorsione e stalking, sono le accuse per le quali il giudice per le indagini preliminari Margherita Amodeo ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 34enne, difeso dall’avvocato Luca Valigi, a carico del quale era già stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex.

Nel corso dell’interrogatorio l’indagato ha respinto le accuse, in particolare quelle relative all’estorsione e alle lesioni, confermando che comunque si sarebbero verificate delle situazioni conflittuali, ma sempre nelle dinamiche della coppia.

Al giudice l’indagato ha cercato di spiegare che non tutte le denunce corrispondono ad episodi avvenuti realmente, ma la lunga storia giudiziaria tra i due e anche i precedente dell’uomo non hanno deposto a suo favore, con il gip che ha disposto un inasprimento delle misure per poter meglio controllare l’indagato ed evitare che si ripetano avvicinamenti pericolosi.