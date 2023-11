“La tua donna è una poco di buono, va con tutti, ha sedotto anche il mio fidanzato”: condannati per minacce

“La tua donna è una poco di buono, va con tutti, ha sedotto anche il mio fidanzato”.

La donna che ha scritto questo e altri messaggi e il suo ragazzo sedotto, sono finiti davanti al giudice con l’accusa di minacce nei confronti di una barista, accusandola di essere molto intraprendente con gli uomini e avvertendola che avrebbero detto tutto al suo compagno.

I due, difesi dall’avvocato Lorena Ciuffoli, sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia in funzione di appello, per rispondere dell’imputazione di minacce per avere inviato un messaggio alla barista con scritto “domani mattina quando vieni al bar vieni” con il compagno perché “se non lo porti tu lo chiamo io. Domani usciranno fuori tante verità … vieni così che non succeda qualcos’altro di più brutto … adesso inizia la guerra”.

Questo avveniva il 13 febbraio del 2018. Il giorno dopo, il giorno degli innamorati, il 14 febbraio, San Valentino, un secondo messaggio riportava il testo: “Avrai la guerra con me. Aspettati tante belle sorprese da parte mia”. Evidentemente la barista non si era presentata all’appuntamento con il compagno per ascoltare le scomode verità.

L’imputata deve anche rispondere dell’accusa di diffamazione perché entrata nel bar della persona offesa, assistita dall’avvocato Luciana Veschi, “offendeva la reputazione” della stessa “affermando alla presenza di più persone e rivolgendosi al fidanzato di quest’ultima, la seguente frase denigratoria: quella tr… della tua compagna va con tutti, si è sc… anche …” facendo il nome del suo uomo. Quest’ultimo episodio si verificava il 7 marzo del 2018.

Secondo la persona offesa la lite sarebbe stata generata dalla sua richiesta di pagamento di alcuni stipendi e di una somma che aveva anticipato ai due imputati per delle spese legate all’attività commerciale.

Il giudice di pace ha assolto l’imputata dalla diffamazione, ma condannato a una multa di 600 euro i due per le minacce. Adesso dovrà decidere il giudice di appello.