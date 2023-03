Perugia, si arrampica sull'impalcatura e tenta di sfondare la finestra con una pietra: processata per stalking

Non sopporta la vicina e la perseguita, insulta, molesta e picchia per strada. Una sera è arrivata ad arrampicarsi su un’impalcatura per raggiungere la finestra della vittima e minacciarla.

Una donna di 55 anni, difesa dall’avvocato Daniela Fiorucci, è accusata di stalking nei confronti di una vicina, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Ilario Taddei, perché “con condotte reiterate di molestia, minaccia e ingiuria, nonché appostamenti sotto casa”, cagionava alla vittima uno stato di ansia perdurante e paura per la sua incolumità, tanto da costringerla a cambiare abitudini di vita.

A inizio del 2020, ad esempio, vedeva la vicina in un negozio, si avvicinava e iniziava a inveire contro la donna.

Ad agosto i Carabinieri intervenivano alle 2 di notte a casa della vittima in quanto l’imputata si era arrampicata “su di un’impalcatura che era stata montata davanti al portone di casa” della donna e con una pietra la minacciava, cercando di entrare in casa e urlando: “Ti ammazzo”.

Sotto Natale, sempre nel 2020, la offendeva ogni volta che la incontrava e una volta, vista la donna seduta ad un tavolino, le si sedeva in grembo e la insultava e minacciava: “Ti spacco il naso, ti ammazzo, brutta put…”. Anche in questo caso intervenivano le forze dell’ordine.

A febbraio del 2021, entrata in un negozio, l’imputata vedeva la persona offesa e le intimava: “Tu qui non ci devi venire, ora ti ammazzo, put…”, e la colpiva ocn uno schiaffo al volta. La vittima tentava di fuggire, ma la donna la afferrava per i capelli, la strattonava e gettava a terra, colpendola con pugni e calci. Un’altra aggressione avveniva a marzo del 2021, quando la vittima aveva detto all’imputata di allontanarsi da casa sua.

Ancora un’aggressione in una pizzeria, con il titolare che bloccava l’imputata e la convinceva a desistere, facendola uscire dal locale.