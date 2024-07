"Voglio il divorzio" e lui tenta di strangolarla: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per marito violento

“Ti strangolo, do fuoco alla casa con te dentro, vai via, non sei più mia moglie”. Sono le minacce e le azioni di cui è accusato un uomo, un algerino di 31 anni, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di “farvi rientro e di non accedere alla stessa senza autorizzazione del giudice”.

Il giudice ha anche disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni per la valutazione della possibilità di incontrare i figli e le eventuali modalità degli incontri. Disposto anche il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dall’abitazione, dalla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del braccialetto elettronico (che però ancora non è arrivato). L’uomo nel corso dell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo la Procura di Perugia deve rispondere delle accuse di percosse e minacce di morte nei confronti della moglie “dopo aver appreso della sua intenzione di separarsi, assumendo cocaina nell’abitazione familiare (ove risiedono due figli minori della coppia), reagendo rabbiosamente a fronte degli inviti rivoltigli dalla persona offesa a non tenere simili comportamenti, afferrandola per i polsi e strattonandola” quando la donna “lo rimproverava perché spendeva tutti il denaro in droga, disinteressandosi dei figli, minacciandola di dare fuoco alla casa”.

La vittima, una algerina di 30 anni assistita dall’avvocato Andrea Castori, ha raccontato di essersi sposata nel 2016 e di essersi trasferita in Alto Tevere nel 2017, ma che nel tempo il rapporto si è deteriorato, con l’uomo che si disinteressava della famiglia. Già nel 2021 aveva sporto una denuncia, mentre era in stato di gravidanza, perché era stata aggredita e il marito le aveva stretto al collo le mani. Lei aveva gridato e i vicini di casa avevano chiamato i Carabinieri, ai quali però aveva raccontato una bugia per giustificare le urla, negando l’aggressione. Salvo la mattina successiva andare al Pronto soccorso e farsi refertare le ferite. Per un periodo la donna si era trasferita in una comunità, poi dai parenti e, una volta ritirata la querela, era tornata a casa “sperando che il marito cambiasse atteggiamento”.

L’uomo era andato a lavorare per quasi un anno in Spagna e al suo ritorno la donna aveva notato che assumeva droga ed era aumentata l’aggressività nei suoi confronti, dicendole che se lo denunciava di nuovo le avrebbero tolto i figli.

A maggio di quest’anno la donna comunicava all’uomo la sua intenzione di divorziare a causa dell’insostenibilità della situazione. In quell’occasione il marito l’avrebbe minacciata di morte, usando la lingua araba, ma lei lo aveva registrato di nascosto, consegnando in seguito il tutto ai Carabinieri.

Un’altra volta la donna aveva chiesto al marito di non assumere droga in casa e lui aveva mimato il gesto di lanciare i vestiti fuori dalla finestra, come a dire che poteva anche andarsene.

Un’altra volta che sempre la moglie aveva protestato perché spendeva tutti i soldi per la droga ed erano indietro con l’affitto, lui l’aveva afferrata per i polsi, lasciandole degli ematomi, poi refertati al Pronto soccorso.

Tra le minacce anche quella di dare fuoco a lei e alla casa. In un’altra occasione le aveva messo una mano sulla bocca affinché i vicini non sentissero mentre la picchiava. Poi se n’era andato a dormire dalla madre, dicendo che non la considerava più sua moglie.