Prima minaccia la ex e poi si azzuffa con il fratello di lei: sotto processo per stalking e violenza privata

Un uomo di 51 anni, difeso dall’avvocato Rossano Monacelli, è finito sotto processo con l’accusa di stalking nei confronti della compagna dopo che la relazione si era interrotta e violenza privata nei confronti dei parenti della donna.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo avrebbe “con condotte reiterate”, molestato e minacciato la donna “in particolare, dopo la fine della relazione sentimentale, le rivolgeva gravi minacce di morte: ‘questo l’hai voluto tu… non finirà qui… questo è soltanto l’inizio, rum… di merda tornate nel vostro paese… io ti ammazzo’, minacce che estendeva anche alla di lei madre” nel corso di centinaia di telefonate oppure presentandosi presso l’attività commerciale gestita dalla donna, “pretendendo di entrare, anche bussando con forza alla porta di ingresso” e “ingaggiando una colluttazione” con il fratello della ex dopo aver colpito la porta con una spallata e aver detto all’uomo: “Io con te non ce l’ho… ti ammazzo… ti faccio fuori”. In altre occasioni, invece, “si appostava e sostava lungamente nei pressi” del negozio.

Un comportamento che avrebbe cagionato alla donna “un perdurante e grave stato di ansia e di paura”, costringendola a cambiare le abitudini di vita.

I fatti contestati sono avvenuti tra il 2015 e il 2016 e dopo l’avvio del processo, però, la coppia è tornata insieme, riappacificandosi e avendo un altro figlio. La querela è stata, quindi, ritirata.