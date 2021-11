Guerra del parcheggio in corso Garibaldi: sedie ad occupare i posti e disabili aggrediti e minacciati

È scoppiata lo scontro “sociale” del parcheggio in tutta la città, ma in corso Garibaldi, presso la mitica sede del Pennaricci la situazione ha raggiunto i livelli di una guerra, non dichiarata, ma combattuta con spaccata delle insegne della sede Acli, sedie ad occupare i posti (la Cassazione ha recentemente stabilito che è reato) auto e insulti, minacce. Tanto da far scattare le denunce.

I responsabili di Acli Pennaricci e Associazione nazionale ipovedenti si sono rivolti all’avvocato Michele Maria Gambini per denunciare “una situazione ormai intollerabile, che si è venuta a creare per la gestione ed utilizzo del parcheggio di via del Canerino” accando alla sede delle due storiche istituzioni perugine.

Il parcheggio, all’interno di una zona ztl, prevede un posto riservato, chiuso tramite catena, al gestore del cinema, mentre gli altri posti sono liberi e riservati a residenti o autorizzati. I due responsabili delle associazioni lamentano i comportamenti “gravemente molesti, aggressivi, vessatori ed ingiustificati” di alcuni residenti che vorrebbero imporre “una sorta di controllo dei posti auto a proprio uso e consumo, lamentando contestualmente l’eccesiva occupazione (a loro dire) del parcheggio da parte dei fruitori” del circolo Acli e Anpvi.

Nella denuncia viene indicata anche “un’aggressione verbale da parte di una donna non identificata” contro il presidente dell’associazione ipovedenti ed egli stesso in “condizione di evidente minorata difesa poiché gravemente ipovedente ed invalido 100%”. Donna che avrebbe proferito le seguenti parole: “Questa palestra di handicappati ha rotto i co…, avete rotto il ca…” con tanto di bigliettino: “Parcheggi a ca… e sei senza permesso! Noi paghiamo per parcheggiare qui”.

Nel corso del 2020 a causa dell’epidemia da Covid e il conseguente confinamento gli episodi non si erano più ripetuti, ma con il 2021 sono ripresi, con tanto di occupazione degli stalli di sosta con delle sedie “tentando di riservarsi l’utilizzo in maniera esclusiva” e tramite apposizione di cartelli “riservato ai condomini”.

Della cosa è stata avvertita la Polizia locale che ha effettuato un sopralluogo, ma senza giungere ad una conclusione o risultati sull’identificazione degli autori.

Il 31 ottobre del 2021 ignoti hanno “completamente distrutto la targa del circolo Acli Pennaricci, oltre a strappare il cartello ‘uscita di sicurezza’ del cinema, ritrovato il giorno successivo nel campo sottostante”.

Alla fine i responsabili delle due associazioni si sono decisi a presentare querela perché i comportamenti messi in atto presentano “caratteri particolarmente odiosi in considerazione della rilevante attività educativa, sociale e di servizio alla cittadinanza, svolte” dai due circoli che si occupano di anziani, disabili e fasce deboli della popolazione, anche attraverso l’attivazione di un centro di assistenza fiscale e la sottoscrizione del protocollo per la messa in prova con il Tribunale di Perugia.

Trovare parcheggio in città per i residenti è molto difficile, ma prendersela con due associazioni benefiche e meritevoli appare eccessivo.