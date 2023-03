Entra in casa della ex e minaccia l'amico che la difende con una mazza da baseball: a giudizio

La giustizia inizia a stringere la morsa attorno al giovane accusato di stalking di stalking, minacce, violenza, violazione di domicilio e diffusione di immagini sui social.

Dopo che la storia delle molestie è finita sui giornali e ha interessato alcune trasmissioni tv a carattere nazionale, con la diffusione di immagini girate dalla vittima (che Perugia Today ha dato in anteprima) con l’ex fidanzato che entra in casa da una finestra, è arrivata prima la misura cautelare del divieto di avvicinamento e, adesso, la chiusura delle indagini per le minacce rivolte a un amico della vittima, intervenuto per proteggerla.

L’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato Fabiana Massarella, è accusato dalla Procura di Perugia di avere minacciato “un ingiusto e grave danno” all’amico della ex “agitandogli contro una mazza da baseball, arma impropria, e dicendogli ‘non hai capito adesso o esci di casa o ti ammazzo, se vuoi rivedere i tuoi figli levati dalle pal…”.

La Procura di Perugia ha, quindi, emesso un decreto di citazione a giudizio per minacce aggravate.

La vittima delle minacce si è affidato all’avvocato Michele Maria Gambini.