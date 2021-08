Città di Castello: minaccia due corrieri con pistola e coltello, 60enne denunciato

Minaccia con la pistola due corrieri che stavano effettuando delle e viene denunciato per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello sono intervenuti su chiamata di due corrieri che hanno segnalato di essere stati minacciati da un uomo.

Secondo il racconto dei due corrieri, dopo aver scaricato della merce presso l'abitazione dell'uomo, questi avrebbe iniziato a litigare con i due per futili motivi arrivando a minacciarli con una pistola e un coltello

I militari hanno velocemente rintracciato l'uomo, un 60enne di Città di Castello, già noto alle forze dell’ordine, e dopo una perquisizione domiciliare e personale è stata rinvenuta una pistola che è risultata piombata e quindi inutilizzabile, oltre ad un grosso coltello a serramanico.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e denunciato per porto abusivo di armi e per minaccia aggravata mentre il coltello e la pistola sono stati sequestrati.