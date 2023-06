“Fammi entrare, ho fame”: assolto per le minacce alla responsabile della mensa Caritas

Minaccioso, ma non violento. Assolto l’imputato che ha minacciato un’addetta della mensa Caritas per entrare nella struttura e consumare un pasto.

I magistrati di appello sono stati chiamati a giudicare un caso di minaccia ad un incaricato di pubblico servizio nei confronti della responsabile del servizio mensa della Caritas e hanno riconosciuto la lieve tenuità dei fatti in relazione al contesto “in cui lo stesso si è realizzato, il fine, lecito o illecito, cui era

diretto, e le modalità, violente o meno, con cui è stato posto in essere”.

Secondo la Corte d’appello l’uomo aveva un “fine lecito di accedere alla mensa Caritas per consumarvi un pasto” e le modalità “non violente ma solo minacciose” che avrebbe posto in essere, sono da considerare lievi e quindi non punibili.