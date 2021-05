Grave incidente su un sentiero in zona Migiana: salvataggio e trasferimento in ospedale

Difficile recupero, in zona impervia, per i vigili del fuoco di Perugia con sede nella Caserma di Corso Cavour. La prima squadra è entrata in azione questa mattina dopo l'allarme lanciato per un grave infortunio avvenuto lungo il sentiero al di sopra del romitorio di Migiana - riferimento sopra la "strada colognola migiana" - dove una persona a causa di una brutta caduta si è rotta una gamba. Nonostante le difficoltà nel raggiungere il luogo dell'incidente, i vigili del fuoco sono riusciti in poco tempo a stabilizzare e recuperare la persona ferita e grazie ad una speciale portantina è stata portata nel parcheggio del romitorio e trasferita poi in ospedale dal l'equipaggio del 118 presente sul posto e che ha collaborato al recupero.