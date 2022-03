Foligno, microcamera nascosta in un cestino per riprendere le infermiere nello spogliatoio

Una microcamera-spia nascosta nello spogliatoio delle infermiere all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

La telecamera è stata trovata, accesa, da un’infermiera in un cestino dell’immondizia dello spogliatoio numero 64 dell’ospedale di Foligno. Spogliatoio riservato a infermiere, operatrici socio sanitarie e personale sanitario femminile dell’ospedale. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria.

Il ritrovamento è stato denunciato da Paride Santi, segretario regionale di Fsi-Usae. La telecamera era posizionata in modo che, attraverso un foro nel cestino (non appartenente alla dotazione ospedaliera), da riprendere il personale femminile durante il cambio d’abito per indossare la divisa di lavoro. Il dispositivo elettronico era acceso. Da capire che registrava nella memoria interna oppure se collegato ad un drive dove immagazzinare i filmati.