Miami, arresto choc di uno studente umbro. La mamma: "Matteo si sente distrutto. I video smentiscono i report della Polizia"

"Matteo ha paura di tutti, è molto provato. Ha incubi di notte": lo ha affermato a In Mezz'ora, la trasmissione Rai, Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli, spiegando le condizioni fisiche e psicologiche del figlio, 25enne di Spoleto, arrestato a Miami fuori da un locale e incaprettato per 13 minuti in cella. Il tutto immortalato in un video che è stato reso pubblico dopo l'udienza di Tribunale in Florida relativo al suo arresto avvenuto alla fine di febbraio del 2024. L'arresto secondo la famiglia Falcinelli fu un abuso visto che il figlio si era rivolto civilmente agli agenti per recuperare i due cellulari rimasti nel locale o in mano alla sicurezza dopo che era stato allontanato.

"Matteo voleva riprendere i suoi due telefoni rimasti dentro al bar ma i poliziotti invece che assisterlo lo hanno invitato ad andare via. Poi quando ha cominciato a chiedere agli agenti perché non lo stessero assistendo e non facessero il loro dovere a servizio dei cittadini, involontariamente tocca con un dito il badge di uno di loro a quel punto parte l'aggressione e l'arresto". La Vastla ha citato il caso di George Floyd - deceduto dopo il fermo - quanto alle modalità usate dagli agenti per immobilizzarlo.

"Il report rilasciato dalla polizia - ha spiegato alla trasmissione Rai - al momento dell'arresto è completamente diverso da quello che si vede nelle riprese delle bodycam degli agenti. Non c'è una sola parola che corrisponda a quanto si vede nelle immagini. C'è scritto tutt'altro". Matteo si trova in una condizione psicologica, nonostante anche la vicinanza del Governo e del Consolato, molto difficile anche dopo l'udienza di Tribunale che non ha tenuto conto dell'atteggiamento della polizia e delle ragioni del giovane. "Matteo aveva grandi aspettative da questa esperienza in Florida. Adesso invece si sente totalmente distrutto per quello che ha vissuto. Sto giorno e notte vicina a lui per sostenerlo".