L'arresto violento della Polizia di Miami nei confronti di uno studente umbro. Parla il legale. Pronta denuncia: per abusi e tortura

"Matteo è libero e si trova come sempre al Campus dell'Università dove sta continuando il suo Master post-laurea: fisicamente sta bene, si sente confortato dalla famiglia e dalle istituzioni, ma a livello morale... beh possiamo dire che ha preso una bella botta": è quanto riferisce a Perugiatoday.it, l'avvocato Francesco Maresca - del foro di Perugia - che sta seguendo il caso dello studente universitario di Spoleto Matteo Falcinelli che nel febbraio scorso era stato arrestato, a suo dire al termine di una semplice discussione in strada, in modo violento, picchiato e immobilizzato con tanto di corde. "Lui si è sempre dichiarato vittima - ha continuato Maresca - ed ha denunciato maltrattamenti veri e propri - prima e dopo l'arresto - nonostante non opponeva nessuna resistenza. In nessun modo ha minacciato gli agenti ai quali si era rivolto per recuperare i cellulari che erano rimasti nel locale dove aveva passato la serata. La decisione del Tribunale di assegnargli un percorso rieducativo come pena alternativa non ha tenuto conto minimamente della condotta della polizia. Sia Matteo che la famiglia vogliono giustizia e quindi stiamo valutando come muoverci a livello legale per i maltrattamenti subiti. La Farnesina, il consolato e la Procura di Roma sono state attivate sul caso".

I maltrattamenti, immortalati anche dai video ufficiali, sarebbero continuati anche una volta portato dagli agenti alla stazione di Polizia. Le ferite sono emerse chiare in volto anche nelle foto segnaletiche. Nei video il giovane è stato praticamente bloccato con dei legacci - una tecnica simile a quella dell'incaprettamento - per una fase durata più 13 minuti con tanto di ginocchio sulla, schiena.. Il fatto è emerso dopo l'udienza del Tribunale a riguardo dell'arresto del giovane umbro, condannato ad una pena alternativa al carcere, ovvero dei percorsi rieducativi-sociali. La polizia ha ribadito di essere intervenuta pesantemente dopo che l'universitario - esclusivamente per leggere il nome o il numero di un poliziotto - ha toccato con un dito la targhetta attaccata alla divisa. Un atto considerato ostile e di minaccia fisica.

Matteo e la famiglia, dopo i due mesi trascorsi dall'arresto choc, non hanno nessuna intenzione di accettare questa situazione dove gli si contestavano vari reati tra i quali resistenza a pubblico ufficiale "non violenta". La famiglia Falcinelli sta preparando un dossier-denuncia per aprire una inchiesta per arresto illegittimo, abusi e tortura. Falcinelli ha spiegato che si era rivolto agli agenti per riavere i due cellulari che erano rimasti o nel locale o in mano alla sicurezza dopo che era stato allontanato dal locale. Ma non avrebbe trovato la collaborazione sperata a quel punto si sarebbe lamentato con gli agenti ribadendo che loro dovevano essere al servizio del cittadino e non viceversa. A quel punto la situazione è incominciata a degenerare. Il giovane umbro prima di essere rilasciato a febbraio ha passato 48 ore in camera di sicurezza. La cauzione è stata pagata dagli amici de l Campus di Mattia.