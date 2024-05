"Mi rovinate la piazza", prostituta condannata per l'aggressione alla Polizia municipale

Una cinese, difesa dall'avvocato Leonardo Orioli, è stata condannata a 7 mesi, con pena sospesa, per aver aggredito una pattuglia della Polizia municipale di Perugia e insultato gli agenti. Secondo la donna, infatti, i controlli le avrebbero rovinato gli appuntamenti con i clienti, facendole perdere denaro che comunque avrebbe dovuto dare a chi le aveva permesso di arrivare in Italia.

La pattuglia era in transito in via Canali dove notava un’auto ferma a bordo strada, con la portiera aperta per far salire una donna, cinese, conosciuta come prostituta che esercitava in quella zona. Era subito scattato il controllo con tanto di multa di 450 euro al conducente.

Al momento di identificare la donna, però, “già identificata in occasione di precedenti controlli del territorio cui, negli ultimi tempi si è sempre sottratta dandosi alla fuga” non solo questa si rifiutava di fornire i documenti di identità e il permesso di soggiorno, ma prima tentava la fuga “divincolandosi” poi iniziava a “sferrare spinte e calci, anche nell’auto di servizio, tanto da cagionare lesioni” ad una delle agenti, costretta poi a farsi visitare al Pronto soccorso per “contusioni multiple” ed un “trauma contusivo e distorsivo al primo dito della mano sinistra”.

La donna cessava di opporre resistenza solo all’arrivo di un’altra pattuglia della Municipale, questa volta composta da due agenti maschi.

La donna è finita sotto processo e condannata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e violazione delle norme riguardanti il rilascio del permesso di soggiorno e la regolarità della permanenza in Italia. La difesa ha provato a far valere la condizione della donna, sfruttata come prostituta per ripagare il debito contratto per arrivare in Italia, anche se con un permesso come lavoratrice del tessile in Toscana, ma ha solo ottenuto la sospensione della pena.