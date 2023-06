Mezzo finisce in panne proprio in curva sulla Flaminia: scatta l'operazione salvataggio

Disagi e potenziali rischi, ieri pomeriggio, sulla Flaminia, in prossimità di una curva all’altezza del chilometro 112 (nello spoletino), quando il conducente di un autocarro è rimasto in panne sulla carreggiata. Una posizione pericolosa che altri automobilisti hanno subito segnalato alle Forze dell'Ordine - in considerazione della posizione e della scarsa visibilità - preoccupati anche per l’incolumità del conducente. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno segnalato il veicolo e rallentato il traffico in sicurezza.

Hanno poi preso contatti con il conducente, il quale ha riferito che il mezzo non era marciante e che aveva già provveduto a contattare il soccorso stradale. Gli operatori hanno quindi gestito la viabilità fino alla rimozione del veicolo e successivamente hanno provveduto a ripristinare l’ordinaria circolazione. Al termine della disavventura, l’uomo ha ringraziato gli agenti della Polizia di Stato per la l’aiuto e la professionalità.