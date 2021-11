Mezzo chilo di droga, un tesoretto nel portafogli e un manganello: arrestati due 20enni in direzione Valnerina

Strade sotto controllo in Valnerina per prevenire furti e traffico di droga proveniente da Marche e dallo spoletino da parte dei Carabinieri della Compagnia di Norcia. Fermata un'auto sospetto con a bordo una giovane coppia che, per l’atteggiamento tenuto durante il controllo, ha subito insospettito i militari che così hanno deciso di approfondire il controllo. I carabinieri hanno trovato così, durante la perquisizione dei soggetti e del veicolo, mezzo chilo di hashish, suddiviso in dosi e ben occultato all’interno dell’abitacolo, un bilancino elettronico di precisione e diverse banconote per un totale di quasi 4mila 500 euro. I due, poco più che ventenni, sono stati arrestati in flagranza, in concorso, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto ai Carabinieri, portava con sé anche un lungo bastone in acciaio e per questo è stato denunciato per possesso di armi di tipo illegale.