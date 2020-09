Meteo, che tempo farà in Umbria: temperature in calo, torna la pioggia

Temperature in diminuzione e piogge in arrivo nei prossimi giorni in Umbria secondo le previsioni meteo della Protezione Civile. "Una saccatura atlantica - si legge nel bollettino odierno del centro funzionale della Regione Umbria - interessa il Mediterraneo centro-occidentale con afflusso di aria umida e instabile, inizialmente lungo le coste tirreniche in estensione al resto del centro nord Italia dalle prime ore di domani, lunedì".

Oggi (domenica 20 settembre) - Stato del cielo: nuvolosità variabile tendente ad aumentare dal pomeriggio con qualche locale e breve rovescio, più probabile a confine con la Toscana. Venti: deboli meridionali. Temperature: in calo.

Domani (lunedì, 21 settembre) - Stato del cielo: molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili sulle zone meridionali. Venti: deboli meridionali. Temperature: in calo, in particolare le massime.

Martedì (22 settembre) - Stato del cielo: molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tendenza: persistenza di un flusso umido e instabile di matrice atlantica anche nei giorni successivi, con tempo prevalentemente instabile per gran parte della settimana.