Venti forti e temporali in Umbria: allerta meteo della protezione civile

Avviso di condizioni meteorologiche avverse che coinvolge anche l'Umbria quello diramato dal dipartimento della protezione civile, con venti forti e pioggia.

Quueste le previsioni per le prossime ore...

OGGI - Cielo: Nuvoloso con piogge sparse fin dalle prime ore, a partire dai settori settentrionali ed in rapida estensione a tutta la regione nel corso della mattinata. Possibilità di locali rovesci o temporali nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, più probabili sui settori appenninici. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio/sera. Possibilità di foschie o nebbie a banchi in serata e nel corso della notte. Vento: Moderati dai quadranti occidentali, tendenti a forti sui settori appenninici dove non si escludono locali raffiche di rinforzo lungo i crinali. Temperatura: Massime stazionarie o in lieve aumento; minime serali in sensibile diminuzione.

DOMANI (giovedì 8 ottobre) - Stato del cielo: Tempo stabile e soleggiato. Foschie o nebbie a banchi nelle prime ore della giornata. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: Massime stazionarie; minime in ulteriore diminuzione.