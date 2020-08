Altri temporali in arrivo, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi il maltempo ha imperversato oggi (martedì 4 agosto) in diverse zone dell'Umbria, compresa tra le dieci regioni per cui è prevista allerta gialla anche per domani. L'avviso, pubblicato oggi sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, dal tardo pomeriggio odierno "il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sull’Emilia-Romagna, specie settore sud-orientale. Dal tardo pomeriggio di oggi si prevedono inoltre precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

Ecco nel dettaglio le previsioni del Centro funzionale decentrato di monitoraggio meteo-idrologico della Regione pèer quanto riguarda i prossimi giorni in Umbria:

DOMANI (mercoledì 5 agosto) - Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci e temporali sparsi, in particolare sulle zone orientali della regione dove le precipitazioni potranno risultare abbondanti. Miglioramento dal tardo pomeriggio fino a graduale cessazione dei fenomeni. Venti: fino a forti settentrionali. Temperature: minime in calo, massime stazionarie su valori inferiori alla media.

GIOVEDÌ (6 agosto) - Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso. Venti: moderati da nord est. Temperature: in aumento con valori nuovamente in media.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.